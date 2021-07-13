Новый удар Китая по биткоину

Китайская провинция Аньхой решила закрыть все майнинговые фермы на своей территории из-за нехватки электричества. На реализацию плана отведено три года. Это стало новым ударом Китая по биткоину и криптомайнерам, считает Bloomberg.

Решение властей привело к снижению стоимости биткоина на 4,5 процента - до 31,6 тысячи долларов.

«Лента.ру» напоминает, что в последнее время власти Китая приняли ряд запретительных мер в отношении биткоина. Так, в середине июня одна из крупнейших провинций - Сычуань запретила добычу криптовалют. В конце июня Народный банк КНР запретил местным компаниям и платежным системам участвовать в сделках с криптовалютой.