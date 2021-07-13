России предсказали двойной удар от падения спроса на нефть

Мир снизит потребление углеводородов через 10 лет, поэтому Россия стоит перед большими вызовами, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает ТАСС.

По словам Кудрина, принципиально меняется структура энергетических источников. Например, Германия в основном уже обеспечивает себя возобновляемыми источниками. В будущем все товары будут промаркированы на величину углеродного следа, мир пойдет на значительное снижение выбросов, предсказывает глава российской Счетной палаты.

Кудрин считает, что Россию ждет двойной удар от падения спроса на нефть. «Россию заденет дважды — во-первых, как производителя углеводорода, и как страну, которая тоже должна будет следовать этим требованиям, если мы хотим экспортировать наши товары».

Глава Счетной палаты РФ уверен, что до 2030 года будет пройден пик потребления нефти и нефтепродуктов: «Наша финансовая система должна рассчитывать, что она будет жить с ценами на нефть, которые могут оказаться существенно ниже нынешних значений».