Талибы заявили о взятии штаб-квартиры полиции Кандагара

Радикальное движение «Талибан» заявляет, что взяло под контроль центр округа Спин-Болдак на пакистано-афганской границе и штаб-квартиру полиции провинции Кандагар, передает РИА Новости.

«Центр округа Спин-Болдак и штаб-квартира полиции провинции Кандагар также полностью очищены от противника и находятся под контролем участников джихада», - говорится в заявлении талибов.

Отмечается, что им удалось захватить несколько единиц оружия, транспортных средств и боеприпасов.

Ранее радикальное движение «Талибан» заявило, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли, и теперь он находится под контролем талибов.