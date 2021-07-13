Ильхам Алиев: «Нет Нагорного Карабаха»

«Началась новая эпоха строительства - постконфликтный период. Я неоднократно повторял, хочу еще раз сказать, что армяно-азербайджанский, нагорно- карабах ский конфликт нашел свое решение. Этот конфликт разрешен государством Азербайджан. Мы разрешили этот конфликт в одностороннем порядке. Если кто-то, а до меня доходят разговоры, снова начнет говорить, что вопрос должен найти свое решение либо что этот конфликт все еще не решен, то это означает, что они на неправильном и опасном пути». Как сообщает АзерТадж, об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны.

«Если же этот вопрос не решен, пусть нам объяснят, как это должно найти свое решение. Мы считаем, что период войны уже позади. Но несмотря на это, мы готовы и должны быть готовы к войне в любой момент. 26 июня, в День Вооруженных сил, я сказал об этом в своих заявлениях. Мы реализуем новые планы, связанные с нашей армией. Но при этом наша позиция заключается в том, что конфликт разрешен и мы восстановили свою территориальную целостность. Мы одержали победу. У нас нет никаких других вопросов, стоящих на повестке дня. Мы вышли к своим границам, взяли под контроль армяно-азербайджанскую границу и начали строительные работы. Если кто-то говорит, что конфликт не разрешен, как же он видит его решение? Что не решено? Если речь идет о статусе Нагорного Карабаха, то я уже говорил, что на территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Это словосочетание больше не может быть использовано. Нет Нагорного Карабаха, есть Карабах. На основании подписанного мной 7 июля указа была создана Карабахская экономическая зона. Все карабахские районы объединены», - сказал глава государства.