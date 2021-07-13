Ильхам Алиев: «Нет Нагорного Карабаха»

«Началась новая эпоха строительства - постконфликтный период. Я неоднократно повторял, хочу еще раз сказать, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт нашел свое решение. Этот конфликт разрешен государством Азербайджан. Мы разрешили этот конфликт в одностороннем порядке. Если кто-то, а до меня доходят разговоры, снова начнет говорить, что вопрос должен найти свое решение либо что этот конфликт все еще не решен, то это означает, что они на неправильном и опасном пути». Как сообщает АзерТадж, об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны.

Ильхам Алиев

«Если же этот вопрос не решен, пусть нам объяснят, как это должно найти свое решение. Мы считаем, что период войны уже позади. Но несмотря на это, мы готовы и должны быть готовы к войне в любой момент. 26 июня, в День Вооруженных сил, я сказал об этом в своих заявлениях. Мы реализуем новые планы, связанные с нашей армией. Но при этом наша позиция заключается в том, что конфликт разрешен и мы восстановили свою территориальную целостность. Мы одержали победу. У нас нет никаких других вопросов, стоящих на повестке дня. Мы вышли к своим границам, взяли под контроль армяно-азербайджанскую границу и начали строительные работы. Если кто-то говорит, что конфликт не разрешен, как же он видит его решение? Что не решено? Если речь идет о статусе Нагорного Карабаха, то я уже говорил, что на территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Это словосочетание больше не может быть использовано. Нет Нагорного Карабаха, есть Карабах. На основании подписанного мной 7 июля указа была создана Карабахская экономическая зона. Все карабахские районы объединены», - сказал глава государства.