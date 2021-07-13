Ильхам Алиев: «Весь Зангезур – наша историческая земля. И мы вернемся туда»

«Создана Восточно-Зангезурская экономическая зона. Сейчас в Армении впадают в истерику в связи с этим. В этом нет никакого смысла, Восточный Зангезур – наша историческая земля, Западный Зангезур – наша историческая земля». Как сообщает АзерТадж, об этом сегодня сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям-шехидов и инвалидам войны.

«Мы не можем забыть историю. Мы не можем стать заложниками чьих-то политических интересов. Пусть приедут, откроют исторические документы, карты, посмотрят, когда советское правительство оторвало Зангезур от Азербайджана и отдало Армении. Это недавняя история, произошедшая 101 год назад. То есть мы должны сказать, что этого не было? Почему? Мы говорим правду», - сказал глава государства.