Ильхам Алиев: «Весь Зангезур – наша историческая земля. И мы вернемся туда»
«Создана Восточно-Зангезурская экономическая зона. Сейчас в Армении впадают в истерику в связи с этим. В этом нет никакого смысла, Восточный Зангезур – наша историческая земля, Западный Зангезур – наша историческая земля». Как сообщает АзерТадж, об этом сегодня сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям-шехидов и инвалидам войны.
«Мы не можем забыть историю. Мы не можем стать заложниками чьих-то политических интересов. Пусть приедут, откроют исторические документы, карты, посмотрят, когда советское правительство оторвало Зангезур от Азербайджана и отдало Армении. Это недавняя история, произошедшая 101 год назад. То есть мы должны сказать, что этого не было? Почему? Мы говорим правду», - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что это «земля наших предков: весь Зангезур - и Восточный и Западный».
«Сейчас в Армении говорят, что Ильхам Алиев предъявляет территориальные претензии. Если есть Восточный Зангезур, то есть и Западный Зангезур. Да, Западный Зангезур — это земля наших дедов и прадедов. Я сказал, что мы должны вернуться туда. Я говорил это еще десять лет назад. Все мои выступления есть в прессе. Я сказал, что это земля наших предков, мы должны вернуться туда, и мы вернемся, и мы возвращаемся. Никто не может остановить нас. Мы обязательно вернемся, потому что другого пути нет. Теперь, после открытия всех коммуникаций, мы, конечно, вернемся, и азербайджанское население вернется на земли своих предков. В трехстороннем заявлении от 10 ноября указано: все беженцы должны вернуться на родную землю. Наша родная земля - Зангезур, наша родная земля - Гёйча, Иреван. Мы, кончено же, вернемся», - подчеркнул глава государства.