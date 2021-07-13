В Азербайджане, по данным на 14 июля, за сутки выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 73 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

Скончавшихся за минувшие сутки нет.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 337 602 случая заражения коронавирусом, из этого числа 330 946 человек благополучно прошли лечение, 4988 пациентов клиник скончались.

Лечение 1668 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 876 962 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9046 - за минувшие сутки.