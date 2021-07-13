Ильхам Алиев: Армения должна заключить мирный договор с Азербайджаном… Иначе пожалеет

«Мы готовы подписать мирный договор с Арменией. То есть мы готовы начать работать над этим. Но со стороны Армении на это нет официальной реакции. Информация, дошедшая до нас по неофициальным каналам, заключается в том, что Армения к этому не готова. Я думаю, что это будет очень большой ошибкой. Как накануне, так и во время войны армянская сторона совершала большие ошибки, совершала военные преступления». Как сообщает АзерТадж, об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям-шехидов и инвалидам войны.

«Это может стать следующей большой ошибкой. Потому что наше предложение основано на новой реальной ситуации. Мы считаем, что вопрос решен, между Арменией и Азербайджаном должен быть заключен мирный договор. Должно быть признание территориальной целостности друг друга, признание границ, положено начало процессу делимитации», - сказал глава государства.

Президент отметил, что в связи с делимитацией сейчас позитивно реагируют и международные организации.

«Если Армения не хочет этого делать, это их дело, но пусть хорошо подумают, потом может быть поздно. Так же, как если бы в свое время они покинули наши земли по своему выбору, не попали бы в столь позорное положение. Это наше предложение – предложение страны-победителя, предложение сильной стороны, предложение народа-победителя. Если в Армении на это есть негативная реакция, это их дело. Но я еще раз говорю, они все равно пожалеют об этом. А мы после этого только и будем идти вперед. Мы систематически реализуем планы, связанные со всеми нашими созидательными работами, и уже дан старт строительным работам. Мы, как я уже сказал, превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай. Люди вернутся туда, будут комфортно жить на земле своих предков», - сказал президент Азербайджана.