Азербайджан и Турция увеличат количество совместных военных учений

Поздравив посла с началом дипломатической миссии в нашей стране, министр пожелал ему успехов в деле укрепления союзничества и расширения сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Отметив, что по поручению Верховного Главнокомандующего продолжаются реформы, направленные на приведение азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции, Министр обороны подчеркнул, что предусмотрено увеличение числа совместных военных учений с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения обеих стран.

Высоко оценив уровень сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, генерал-полковник З.Гасанов поблагодарил турецкую сторону за поддержку в подготовке военных кадров и работе по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Выразив удовлетворение началом своей деятельности на посту посла в Азербайджане, Дж.Багчы подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-турецких связей, в частности, сотрудничества в военной сфере.

На встрече отмечалось, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, построенное на дружественных и братских связях, развивается по восходящей линии и является плодотворным для обеих стран. Стороны также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.