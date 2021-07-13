Нефтяную сделку ОПЕК+ удалось спасти

Объединенные Арабские Эмираты достигли предварительных договоренностей по разрешению разногласий с ОПЕК+ в обмен на выделение большей квоты на добычу нефти, пишет Reuters со ссылкой на представителя страны. Сделку должны будут одобрить все члены альянса, который назначит дату своей новой встречи в ближайшее время, сообщил собеседник агентства, пожелавший сохранить анонимность.

ОАЭ готовы согласиться с предложением Саудовской Аравии по продлению параметров сделки о сокращении добычи до конца 2022, получив разрешение на 3,65 миллиона баррелей в день по сравнению с нынешним уровнем в 3,17 миллиона. Такой показатель там считали несправедливо низким.

Таким образом, сделку ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти удалось спасти. Именно возражения ОАЭ стали препятствием для достижения договоренностей на встрече альянса в начале июля.