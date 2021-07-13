Расширены полномочия Азербайджанского инвестиционного холдинга

При формировании Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) руководящих комитетов и рабочих групп в соответствии с соглашениями долевого распределения добычи, в которых SOCAR выступает как сторона, будет обеспечено участие в этих структурах представителей Азербайджанского инвестиционного холдинга, сообщает пресс-служба Кабмина.

В связи с этим Кабмин Азербайджана внес соответствующее изменение в решение «О некоторых вопросах по формированию SOCAR руководящих комитетов по соглашениям долевого распределения добычи, в которых SOCAR выступает как сторона».

При формировании руководящих комитетов и рабочих групп будет обеспечено участие представителей нижеследующих госорганов (структур): Государственной нефтяной компании Азербайджана; Министерства экономики Азербайджана; Министерства финансов Азербайджана; Министерства энергетики Азербайджана; Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана; Государственного нефтяного фонда Азербайджана; Азербайджанского инвестиционного холдинга.