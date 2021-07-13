Минобороны Армении заявило о пропаже двоих военнослужащих

Двое армянских военнослужащих Артур Налбандян и Арамаис Торозян пропали из-за тумана вблизи озера Гарагёль, сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

Отмечается, что связь с ними пропала на рассвете 14 июля, когда стоял туман, а военнослужащие N-ской воинской части на закрепленном за ними автомобиле выполняли свои служебные обязанности.

"Сразу же начались поисково-спасательные работы, которые пока не дали результатов", – отмечено в сообщении МО Армении.