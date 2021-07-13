Насколько «лямбда» опаснее «дельты»?

Родом «лямбда» из Латинской Америки. Впервые штамм был выявлен в Лиме, столице Перу, еще в декабре прошлого года, уже к апрелю новый вариант прочно закрепился в стране, практически полностью вытеснив своих предшественников.

Коронавирусный вариант «лямбда» (известный генетикам под кодовым именем С.37) официально получил название лишь месяц назад, 14 июня, однако с тех пор его успели обнаружить уже в трех десятках стран, пишет Русская служба BBC.

Учитывая, что уровень смертности от коронавируса на душу населения в Перу не просто самый высокий в мире (из каждой тысячи инфицированных от COVID-19 там погибает шесть человек), а еще и почти вдвое выше, BBC предполагает, что доминирующая в Перу «лямбда» значительно опаснее других вариантов коронавируса: более заразна (проще передается от человека к человеку) и более смертоносна.

14 июня ВОЗ внесла «лямбду» в глобальный список «вариантов, представляющих интерес», поскольку эта версия вируса имеет международное распространение и несколько заметных мутаций.

В терминологии ВОЗ «представляющим интерес» называют такой вариант вируса, у которого есть мутации, потенциально способные повлиять на его основные характеристики: заразность, тяжесть вызываемого заболевания, способность "пробивать» иммунную защиту, полученную в результате прививки или болезни, или возможность обнаружения существующими тестами.

Некоторые эксперты действительно указывают на необычный набор мутаций, которые могут увеличить заразность «лямбды» за счет слегка измененной формы шиповидного белка, при помощи которого вирус проникает в клетку. По той же причине «лямбда» может быть менее уязвимой для антител, выработанных к более ранним версиям коронавируса.

На сегодняшний день у ученых нет убедительных доказательств того, что «лямбда» представляет реальную угрозу.