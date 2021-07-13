Прокурор запросил 11 лет для воевавшего в Карабахе наемника

Продолжается судебный процесс по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного Арменией к боям в Карабах е. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, заседание проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Самира Алиева.

Прокурор запросил для Э.Дубакова 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Прокурор отметил, что Э.Дубаков после отбытия наказания должен быть депортирован из страны.

Затем на процессе выступил адвокат обвиняемого, который заявил, что Дубаков был привлечен к военным учениям на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, но не воевал против ВС Азербайджана, и просил суд расценить это как смягчающее обстоятельство.

Суд дал Дубакову время подготовиться к последнему слову. Процесс продолжится 22 июля.

Отметим, что в отношении Дубакова Эдуарда Сергеевича, гражданина России, возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных формирований), 18.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджана.