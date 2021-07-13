Сафар Мехтиев с удовлетворением рассказал об отношениях между Азербайджаном и Сербией и подчеркнул, что таможенные органы также играют важную роль в развитии экономических и торговых связей двух стран.

Сегодня председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник Сафар Мехтиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Сербии в Азербайджане Драганом Владиславлевичем.

Глава Госкомтаможни проинформировал посла о реформах, проводимых президентом Ильхамом Алиевым в таможенной системе в последние годы, и отметил, что азербайджанская таможня, используя самый передовой в мире опыт, реализует проекты, основанные на информационных технологиях, с целью развития международной торговли и транзита, ускорения процессов пересечения границы, упрощения таможенных операций.

В частности, говоря о системе пропуска "Зеленый коридор", который применяется с 2019 года, председатель Госкомитета отметил, что этой системой воспользовались более 700 субъектов бизнеса. В 2020 году в общей сложности импортно-экспортные операции на сумму 8 миллиардов долларов пришлись на долю предпринимателей, получивших право пользоваться этой системой.

Он также подчеркнул, что существует необходимость в дальнейшем укреплении существующих связей между таможенными органами двух стран, и предпринимаемые в этом направлении шаги также создадут благоприятные условия для увеличения объема взаимного торгового оборота.

Чрезвычайный и полномочный посол Драган Владиславлевич с удовлетворением рассказал об отношениях между двумя странами, в частности подчеркнул важность дальнейшего развития торгово-экономических связей и выразил надежду, что таможенные органы внесут важный вклад в деловое и плодотворное сотрудничество в этом направлении.

На встрече состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим взаимный интерес.