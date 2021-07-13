«Дельта» уже в 111 странах

Штамм «дельта», который впервые обнаружили в Индии, зафиксирован по меньшей мере в 111 странах и территориях. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Статистика по другим штаммам коронавируса в мире выглядит так: вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как «альфа», зафиксировали в 178 странах и территориях; вариант «бета» (B.1.351) из Южной Африки - в 123 странах и территориях; вариант Гамма (P.1) из Бразилии - в 75.

В ВОЗ сообщают, что за последнюю неделю (5-11 июля) наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Число заболевших составило 2 996 465.