ВОЗ предупредила о новой волне пандемии коронавируса

Мир находится на начальном этапе новой волны пандемии COVID-19. Об этом в Женеве во время заседания комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны», — сказал он, обратив внимание на рост в мире на минувшей неделе заболеваемости, а также смертности от последствий инфицирования коронавирусом. При этом число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении 10 предыдущих недель снижения.

«Вариант «дельта» является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи [инфекции], что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер», - констатировал Гебрейесус.

По его словам, дельта-вариант «присутствует сейчас более чем в 111 странах», в связи с чем ВОЗ ожидает, что «скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал».

Глава ВОЗ назвал шокирующим неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире. Большая часть населения планеты из-за отсутствия такого доступа «находится в полной зависимости от вируса», сказал гендиректор, напомнив, что многие страны «все еще не получили никаких вакцин», а большинство государств «не получили их в достаточном количестве».