Председательство Баку в Движении неприсоединения продлили еще на год

Азербайджан будет председательствовать в Движении неприсоединения еще один год, говорится в сообщении Управления пресс-службы МИД.

Согласно сообщению, после того как Азербайджан, трехлетнее председательство которого в Движении неприсоединения заканчивается в 2022 году, заявил, что Уганда, которая должна стать следующим председателем Движения, может принять председательство годом позже, страны-члены Движения приняли решение продлить председательство Азербайджана еще на один год.