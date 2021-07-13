Семь депутатов «Грузинской мечты» ушли в команду Гахарии

В Грузии семь депутатов сакребуло (районной администрации) района Хашури (регион Шида Картли) покинули ряды правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» и примкнули к партии экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию», сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу партии.

«В связи с нынешней ситуацией, поскольку «Грузинская мечта», правительство дистанцировались от принципов и целей, за которые мы боролись в 2012 году, мы покидаем большинство и продолжаем бороться не против кого-либо, а за лучшее будущее для нашей страны. Мы продолжаем борьбу вместе с командой господина Георгия Гахарии», – заявили депутаты на брифинге.

Бывший глава грузинского правительства Георгий Гахария основал свою партию в начале июня. На сегодняшний день, согласно опросам, эта партия занимает по популярности третье место после правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» и самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение».