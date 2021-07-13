Лига чемпионов: «Нефтчи» против «Динамо» Матч начался; обновлено 21:00
Матч "Нефтчи" - "Динамо" начался.
* * * 20:56
Впервые за время пандемии на матч с участием азербайджанской футбольной команды допущены болельщики.
Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о том, что матч могут посетить не больше 50 процентов зрителей от вместимости стадиона.
Еще вчера вечером «Нефтчи» сообщил, что все билеты, поступившие в продажу, раскуплены.
Тем временем «Кайрат» обыграл «Маккаби» со счетом 2:0. Таким образом, проигравший в паре «Нефтчи» - «Динамо» во 2-м раунде Лиги конференций сыграет с израильским клубом. Первый матч должен состояться 22 июля в Баку или в Тбилиси. Очень хотелось бы, чтобы соперником «Маккаби» стала грузинская команда, а «Нефтчи» продолжил бы свой путь в Лиге чемпионов и отправился на следующей неделе в Грецию в гости к «Олимпиакосу».
* * * 20:36
Стартовые составы «Нефтчи» и «Динамо».
«Нефтчи» - Агиль Мамедов, Мамаду Мбодж, Воислав Станкович, Намик Алескеров, Эмин Махмудов, Сезар Меза Колли, Мерт Челик, Юсуф Лаваль, Омар Булудов, Сабир Бугрин, Мамаду Кане.
«Динамо» - Роин Квасхвадзе, Бакар Кардава, Милан Радин, Георгий Габедава, Леван Харабадзе, Георгий Папава, Симон Гбеньон, Георгий Куциа, Фабиан Споркследе, Зоран Марушич, Саба Хвадагиани.
* * * 19:29
Сегодня в 21:00 на стадионе «Бакселл Арена» начнется ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между бакинским «Нефтчи» и тбилисским «Динамо».
Судить встречу будет бригада арбитров из Молдовы во главе с Дмитрием Мунтяном.
Неделю назад в Тбилиси «Нефтчи» выиграл со счетом 2:1, но показал крайне неуверенную игру. Сегодня подопечные Самира Абасова должны показать другой футбол.
Учитывая то, что УЕФА отменил правило выездного гола, чемпионам Азербайджана как минимум нужно сыграть вничью. Любое поражение с разницей в один мяч приведет к дополнительному времени.
Победитель этой пары во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с греческим «Олимпиакосом». Первая игра состоится в Греции 21 июля.
Проигравший же встретится с неудачником в паре «Кайрат» (Казахстан) – «Маккаби» (Хайфа, Израиль). В первом матче в Израиле команды сыграли вничью 1:1. В эти минуты в Алматы проходит ответная игра. «Кайрат» ведет со счетом 2:0.