* * * 20:56

Впервые за время пандемии на матч с участием азербайджанской футбольной команды допущены болельщики.

Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о том, что матч могут посетить не больше 50 процентов зрителей от вместимости стадиона.

Еще вчера вечером «Нефтчи» сообщил, что все билеты, поступившие в продажу, раскуплены.

Тем временем «Кайрат» обыграл «Маккаби» со счетом 2:0. Таким образом, проигравший в паре «Нефтчи» - «Динамо» во 2-м раунде Лиги конференций сыграет с израильским клубом. Первый матч должен состояться 22 июля в Баку или в Тбилиси. Очень хотелось бы, чтобы соперником «Маккаби» стала грузинская команда, а «Нефтчи» продолжил бы свой путь в Лиге чемпионов и отправился на следующей неделе в Грецию в гости к «Олимпиакосу».

* * * 20:36

Стартовые составы «Нефтчи» и «Динамо».

«Нефтчи» - Агиль Мамедов, Мамаду Мбодж, Воислав Станкович, Намик Алескеров, Эмин Махмудов, Сезар Меза Колли, Мерт Челик, Юсуф Лаваль, Омар Булудов, Сабир Бугрин, Мамаду Кане.

«Динамо» - Роин Квасхвадзе, Бакар Кардава, Милан Радин, Георгий Габедава, Леван Харабадзе, Георгий Папава, Симон Гбеньон, Георгий Куциа, Фабиан Споркследе, Зоран Марушич, Саба Хвадагиани.

* * * 19:29

Сегодня в 21:00 на стадионе «Бакселл Арена» начнется ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между бакинским «Нефтчи» и тбилисским «Динамо».

Судить встречу будет бригада арбитров из Молдовы во главе с Дмитрием Мунтяном.