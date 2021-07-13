Россия получила статус наблюдателя в Движении неприсоединения

Российская Федерация стала наблюдателем в Движении неприсоединения. Об этом сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, который в данный момент является председателем Движения.

Под председательством Азербайджана 13-14 июля в формате видеосвязи состоялась промежуточная министерская конференция Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения в центре многосторонних усилий в борьбе с глобальными вызовами".

В ходе нее был заслушан отчет о работе, проделанной за 21 месяц председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

"Принятой политической декларацией, а также в соответствии с обращением Российской Федерации, этой стране присвоен статус наблюдателя в Движении неприсоединения", - говорится в отчете.