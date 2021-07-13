Сегодня с 10.00 подразделения Вооруженных сил Армении из разнокалиберного оружия обстреляли позиции азербайджанской армии и прилегающие территории в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской АР.

В результате обстрелов перед позициями и в прилегающих районах вспыхнули пожары. Около 13.00 подразделения вооруженных сил Армении открыли стрельбу по привлеченным для тушения огня пожарным Садаракского района Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.

В результате стрельбы сотрудник МЧС майор внутренней службы Ахмедлы Эльвин Судеиф оглу был ранен в плечо. Ему была оказана первая медицинская помощь.