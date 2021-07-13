Ветеран Отечественной войны восстановлен на работу в «Азеригаз» фото, видео
Эльхан Керимов родился в 1998 году в селе Гызылбурун Гаджигабульского района. Самым большим его желанием было увидеть наши захваченные врагом земли освобожденными и отомстить за своего дядю Ихтияра Мамедова, погибшего в 1992 году в боях на Агдеринском направлении. С первых дней он отправился на фронт и свой боевой путь начал в Физули, затем участвовал в боях на Ходжавендском, Джебраильском и Шушинском направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе объединения.
В 2019-2020 учебном году окончил Центр организации подготовки кадров Управления обучения, обучения и сертификации SOCAR по специальности «газосварщик». После окончания курса он был направлен в распоряжение ПО «Азеригаз» для приема на работу. Но так как в тот период он был призван на военную службу, то в период участия в Отечественной войне место, отведенное ему объединением, было сохранено. После демобилизации из рядов армии был принят на работу в ремонтно-строительное управление № 1 объединения по специальности «газосварщик» 4-го разряда.