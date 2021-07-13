В центрах отдыха Баку выявили грубые нарушения

Главное управление общественной безопасности МВД Азербайджана совместно с соответствующими структурами Министерства экологии и природных ресурсов осуществляет меры по контролю за соблюдением санитарно-гигиенических правил на пляжах и прибрежной полосе Каспийского моря, говорится в сообщении МВД.

Согласно сообщению, в ходе проверки на ул. А.Гаджиева в поселке Тюркан выявлена мусорная свалка из бытовых и других смешанных отходов. В связи с этим за нарушение требований ст. 271 Кодекса об административных проступках в отношении председателя поселкового муниципалитета Б. Ярыева составлен протокол об административном проступке.

Во время проверок в поселке Пиршаги, в центрах отдыха Mirvari, Gold Sea, Caspi, Bayraq и Dəniz, расположенных в прибрежной полосе Каспийского моря, были выявлены факты нарушения санитарно-гигиенических правил. В отношении владельцев этих объектов были составлены протоколы по статье 266.2 Кодекса об административных проступках.