В Евросоюзе заявили, что могут приостановить финансовую помощь Грузии

В Еврокомиссии недовольны решением партии «Грузинская мечта» назначить судей Верховного суда, несмотря на достигнутое соглашение о приостановке этого процесса, чтобы привести его в соответствие с европейскими стандартами. Об этом пишет «Эхо Кавказа».

В Брюсселе напомнили, что нарушение соглашения может повлиять на процесс выделения Грузии масштабной помощи для стабилизации находящейся в тяжелом положении из-за пандемии экономики страны.

Пресс-спикер Еврокомиссии Петер Стано распространил заявление, в котором отмечается, что назначение судей Верховного суда Грузии «содержит угрозу для независимости судебной власти и общественного доверия».

«Назначения противоречат ключевым положениям соглашения от 19 апреля, согласно которым, все текущие назначения должны быть приостановлены, все рекомендации Венецианской комиссии должны быть полностью выполнены и в целом независимость, подотчетность и качество системы правосудия должны быть повышены в процессе широкомасштабной, инклюзивной и разработанной с участием всех партий реформы», – говорится в заявлении Еврокомиссии.