Буш назвал ошибкой вывод американских войск из Афганистана

Бывший президент США Джордж Буш-младший, при котором США ввели войска в Афганистан в октябре 2001 года, назвал вывод американских военных ошибкой. С таким заявлением он выступил в интервью Deutsche Welle.

«Я думаю о переводчиках и других людях, которые помогали не только американским военным, но и силам НАТО. Похоже, они просто остались брошенными на бойню этим очень жестоким людям, и это разбивает мне сердце», — сказал Буш.

По его словам, афганских женщин и девушек также ожидают «невыразимые страдания» под властью исламистов.

Американские военные находились в Афганистане с 2001 года, миссия в стране началась после терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида». О планах вывести американских военных из Афганистана президент Байден заявил в апреле. Он пояснял, что Вашингтон направил туда войска не для того, чтобы объединить эту страну, а чтобы покончить с лидером «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном и чтобы там перестали укрываться террористы. Байден заявил, что вывод войск завершится к концу августа. Основные силы США уже покинули территорию страны.