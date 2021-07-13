Посол Украины в Азербайджане привлек внимание Движения неприсоединения к проблеме деоккупации Крыма

В своем выступлении посол отметил, что последние два года стали определенным испытанием для всех стран мира. В этом контексте Движение неприсоединения является важной и динамичной платформой для представления различных взглядов на текущие глобальные проблемы, связанные в том числе с пандемией COVID-19.

13-14 июля посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский представлял Украину на среднесрочной Министерской конференции Движения неприсоединения. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане.

Другим важным вопросом, который вызывает большое беспокойство в Украине, остается ситуация с правами человека в АР Крым, которая в условиях оккупации Российской Федерации ухудшается каждый день.

Практическими последствиями политики Кремля является запрет Меджлиса (представительного органа крымских татар), преследование украинцев и крымских татар по национальному признаку, политически мотивированные уголовные дела только за то, что человек ассоциирует себя с Украиной.

В этом контексте важным инструментом деоккупации АР Крыма является многосторонний международный механизм - Крымская платформа, которая имеет цель объединить и консолидировать усилия и ресурсы международного сообщества на пути освобождения Крымского полуострова.

В этой связи посол Каневский призвал государства - члены Движения неприсоединения присоединиться к Крымской платформе для дипломатического решения вопросов деоккупации украинского Крыма.