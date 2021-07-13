Акции протеста против введения обязательных санитарных пропусков для посещения кафе и ресторанов прошли в среду сразу в нескольких городах Франции. ТАСС со ссылкой на портал La Provence сообщает, что в Марселе манифестация собрала около 500 человек.

По данным портала, протестующие вышли на улицы с плакатами, критикующими меры правительства. Они скандировали: "Свободу!", на транспарантах было написано: "Как далеко вы еще зайдете?". Несколько сотен человек под лозунгами: "Нет - санитарному пропуску!" участвовало в спонтанной манифестации в Бордо и Анси.

На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, слышны разрывы гранат со слезоточивым газом. Их применили отряды полицейского спецназа против демонстрантов, начавших крушить установленные на улице заграждения. Подобные акции также прошли и в Монпелье, Руане, Лионе и Авиньоне.

12 июля президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к нации, в котором объявил о введении ряда ограничений на фоне пандемии коронавируса. В частности, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования гражданам старше 12 лет нужно будет предъявлять санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. При этом подростки в возрасте от 12 до 17 лет должны будут предъявлять санитарный пропуск будут с 30 августа.

День взятия Бастилии празднуется ежегодно с 1880 года. Во время французской революции в 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму и освободили заключенных. Это событие считается символом свержения абсолютной монархии.