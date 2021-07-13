В Баку полиция провела масштабные операции по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к онлайн-продаже наркотиков и психотропных веществ. Как сообщили haqqin. az в пресс-службе МВД, операции прошли в Хатаинском, Низаминском, Сураханском и Хазарском районах столицы.

В ходе еще одной операции, проведенной сотрудниками Хатаинского районного управления полиции, был задержан ранее судимый Гусейн Оруджев, занимавшийся продажей наркотиков в социальных сетях. Во время личного досмотра у него и в его доме в Сураханском районе были обнаружены 50 упаковок метамфетамина, электронные весы, 1 килограмм 430 граммов героина и большое количество банковских карт. В ходе продолжающейся операции было установлено, что Гусейн Оруджев приобрел наркотики у человека по имени Рафаил. Им оказался житель Абшеронского района Рафаил Зейналов, который также был задержан сотрудниками Хатаинского районного управления полиции. При осмотре его квартиры в городе Хырдалан были обнаружены 2 килограмма 430 граммов героина, 350 граммов опия, 100 упаковок метамфетамина для продажи, электронные весы, пистолет марки COLD, два магазина к нему, 16 патронов, бинокль и банковские карты, используемые при онлайн-продаже наркотиков. В своих показаниях Рафаил Зейналов признался, что осуществлял продажу наркотиков через социальные сети при посредничестве человека, проживающего в одной из зарубежных стран.

Сотрудники Хатаинского районного управления полиции провели оперативные мероприятия по задержанию лиц, занимающихся продажей на территории района, а также в других районах столицы, в том числе в социальных сетях психотропного вещества метамфетамин (в среде пользователей наркотиками известен как «пати», «стекло»), а также героина. Сначала на основе снимков, опубликованных в социальных сетях, были задержаны жители столицы Гядим Манафов и Сахиб Мустафаев, которые продавали «стекло», в блоках зданий. Во время личного досмотра было обнаружено большое количество метамфетамина, электронные весы и банковские карты, используемые в онлайн-торговле наркотиками.

В ходе еще одной операции, проведенной сотрудниками Хатаинского районного управления полиции, были задержаны жители столицы - ранее осужденные Джейхун Джафарзаде и Рашид Алиев. Эти лица осуществляли продажу психотропного вещества метамфетамина, а также других наркотикосодержащих веществ, в основном в поселках Сабунчи и Локбатан. В ходе оперативного мероприятия, было установлено, что Джейхун Джафарзаде, зарегистрировавшись в одной из транспортных компаний, под имиджем таксиста, осуществлял продажу «пати», «стекла» в автомобиле, которым управлял. При досмотре его транспортного средства было обнаружено большое количество героина, метамфетамина и электронные весы. У Рашида Алиева было обнаружено 1 килограмм 335 граммов метамфетамина, героин, а также запрещенные к продаже таблетки «Метадон» и «Трамадол». Рашид Алиев сознался, что вместе с Джейхуном Джафарзаде занимался продажей наркотиков. В ходе этих операций Хатаинским районным управлением полиции было изъято из незаконного оборота более шести килограммов героина и метамфетамина.

В ходе операции, проведенной сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками управления полиции Низаминского района, был задержан человек, который непосредственно вступил в преступную связь с иммигрантами, проживающими в одной из зарубежных стран, посредством социальных сетей, осуществляя онлайн-продажу наркотических средств и метамфетамина в нашей стране. Гражданин Дилсуз Исмайлов был задержан на территории Низаминского района в ходе мероприятия, проведенного на основании оперативной информации, поступившей от его сообщников. При осмотре было обнаружено 610 граммов метамфетамина под названием «пати», 90 граммов героина и 1 килограмм 150 граммов марихуаны. В своих показаниях Дилсуз Исмайлов заявил, что организовывал продажу наркотиков, создавая страницы в социальных сетях. Материалы, собранные в отделе по борьбе с наркотиками Низаминского районного управления полиции, были направлены в следственный отдел.

Аналогичные мероприятия были проведены сотрудниками Сураханского районного управления полиции в поселке Амирджан. В ходе операции были задержаны семь человек, занимавшихся продажей наркотических средств и психотропных веществ - Эмиль Гараханов, Матлаб Гахраманов, Вагиф Гусейнов, Рахман Гурбанов, Анар Алиев, Саттар Фараджов и Беюкага Нахматов. В общей сложности у них и в их домах было обнаружено более 700 граммов метамфетамина под названием «пати».

В ходе операции, проведенной сотрудниками Хазарского районного управления полиции и 3-го отделения полиции, в поселке Бина были задержаны пять человек, занимавшихся продажей наркотиков. Были задержаны Имран Алиев, Гасан Асадуллаев, Руслан Демиров, Рахиб Гулиев и его брат Сарраф. У этих лиц было обнаружено большое количество героина и психотропного вещества метамфетамина. В результате указанных операций из незаконного оборота изъято более девяти килограммов наркотических средств и метамфетамина.

В Хатаинском, Низаминском, Сураханском и Хазарском районных отделениях полиции были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, задержанные лица привлечены к следствию.