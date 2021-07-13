Эмираты отрицают достижение договоренности с ОПЕК+

«Отметим недавние сообщения в СМИ о достижении компромисса между участниками ОПЕК + и ОАЭ по сделке о поставках нефти. Подчеркнем, что соглашение с ОПЕК+ пока не достигнуто. Между заинтересованными сторонами продолжаются обсуждения и консультации», — отмечается в заявлении.

Страны ОПЕК+ пока не договорились с ОАЭ о параметрах сделки и условиях смягчения ограничений по добыче нефти, консультации в настоящий момент продолжаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минэнерго ОАЭ.

Ранее Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что ОАЭ на переговорах ОПЕК+ добились пересмотра для себя базового уровня, от которого будет отсчитываться уровень снижения нефтедобычи, с 3,17 млн баррелей в сутки до 3,65 млн баррелей в сутки. Предварительное соглашение было заключено ОАЭ с Саудовской Аравией.

Изначально требование ОАЭ по пересмотру базового уровня нефтедобычи являлось причиной затягивания заключения нового соглашения странами ОПЕК и не входящими в картель государствами (всего в сделке ОПЕК+ участвуют 23 страны).

Взамен на компромисс со стороны Саудовской Аравии ОАЭ поддержат предложение саудовцев о продлении текущей сделки ОПЕК и России по ограничению добычи нефти с апреля 2022 г. по декабрь того же года, утверждали источники Bloomberg. По информации агентства, ОПЕК и Россия намерены в ближайшее время назначить время для новой встречи, чтобы обсудить условия сделки по сокращению добычи нефти.

Переговоры стран ОПЕК+ тянутся с 1 июля, их участники так и не смогли согласовать условия новой сделки картеля, которая должна начать действовать в августе. В качестве базового варианта обсуждается предложение о наращивании добычи на 400 000 барр. в сутки ежемесячно.