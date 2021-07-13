Ильхам Алиев: «И Тбилиси, и Баку не похожи ни на один другой город мира»
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня мэра Тбилиси Каху Каладзе.
Приветствуя мэра Тбилиси, глава азербайджанского государства отметил состоявшееся накануне событие, а именно подписание соглашения о побратимстве Баку и Тбилиси: «Я это приветствую, это очень правильный шаг, и считаю, что это естественный шаг. Потому что наши страны - братские страны, наши народы – братские народы, и, естественно, столицы тоже должны быть братскими столицами... На протяжении всей истории и Баку, и Тбилиси всегда отличались на Южном Кавказе своей красотой и играли роль и политических, и экономических, и культурных центров. Конечно, после подписанного вчера соглашения контакты между двумя городами будут и должны быть более тесными. Наверное, будет разработан план совместной деятельности. Я хочу, чтобы совершалось много взаимных визитов, чтобы представители общественности, медиа, знаменитости регулярно совершали взаимные визиты. И Тбилиси, и Баку не похожи ни на один другой город мира».
Президент также подчеркнул, что «историческая часть города Тбилиси очень важна для мира. Потому что это уникальное архитектурное произведение. Конечно, как и любой другой большой город, Тбилиси должен развиваться, и знаю, что под вашим руководством это развитие проводится очень продуманно».