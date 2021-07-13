Ильхам Алиев: «И Тбилиси, и Баку не похожи ни на один другой город мира»

Приветствуя мэра Тбилиси, глава азербайджанского государства отметил состоявшееся накануне событие, а именно подписание соглашения о побратимстве Баку и Тбилиси: «Я это приветствую, это очень правильный шаг, и считаю, что это естественный шаг. Потому что наши страны - братские страны, наши народы – братские народы, и, естественно, столицы тоже должны быть братскими столицами... На протяжении всей истории и Баку, и Тбилиси всегда отличались на Южном Кавказе своей красотой и играли роль и политических, и экономических, и культурных центров. Конечно, после подписанного вчера соглашения контакты между двумя городами будут и должны быть более тесными. Наверное, будет разработан план совместной деятельности. Я хочу, чтобы совершалось много взаимных визитов, чтобы представители общественности, медиа, знаменитости регулярно совершали взаимные визиты. И Тбилиси, и Баку не похожи ни на один другой город мира».

Президент также подчеркнул, что «историческая часть города Тбилиси очень важна для мира. Потому что это уникальное архитектурное произведение. Конечно, как и любой другой большой город, Тбилиси должен развиваться, и знаю, что под вашим руководством это развитие проводится очень продуманно».