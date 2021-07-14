Афганские киргизы сбежали от талибов в Таджикистан

Группа этнических киргизов бежала из Афганистана на таджикскую территорию, чтобы спастись от боевиков движения «Талибан». Об этом сообщает «Азия-плюс» со ссылкой на пресс-службу пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

Границу на участке сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана днем 13 июля перешли 77 гражданских лиц (среди которых 26 мужчин, 20 женщин и 31 ребенок). Все они принадлежат к числу афганских киргизов и проживали в кишлаке Андемин уезда Вахан провинции Бадахшан Афганистана. Уезд Вахан является местом компактного проживания представителей киргизского этноса, которые занимаются преимущественно кочевым скотоводством.

Отмечается, что беженцы привели с собой домашний скот (1000 голов мелкого рогатого скота, 300 яков, 3 верблюда и 30 лошадей).

«Таджикские пограничники, руководствуясь принципом гуманизма, разрешили вынужденным афганским беженцам перейти территорию Таджикистана», — говорится в сообщении.

Между тем источник в посольстве Афганистана в Душанбе сообщил изданию, что все афганские беженцы, которые спасались на территории Таджикистана от талибов, вернулись на родину, за исключением упомянутых выше киргизов. Источник пояснил, что афганцев вернули домой вертолетами, вылетавшими из аэропорта Куляба. Он также сообщил, что большинство оказавшихся на таджикской территории — афганские военные.