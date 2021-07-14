Азербайджан планирует выделить Киргизии гуманитарную помощь в виде 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca, сообщает пресс-служба МИД страны.

"В настоящее время стороны прорабатывают вопросы логистики с обеспечением всех условий хранения и требований по транспортировке вакцины", — цитирует Sputnik Киргизия сообщение пресс-службы.

В МИД отметили, что помощь будет выделена в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита главы МИД Руслана Казакбаева в Азербайджан, и что это позволит защитить жизни 20 тысяч кыргызстанцев.