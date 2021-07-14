Призеры Олимпиады в Токио будут сами надевать себе медали

Из-за пандемии коронавируса организаторы Олимпийских игр в Токио изменили процедуру вручения наград. Спортсмены будут самостоятельно надевать себе на шею медали, рассказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Раньше награды победителям вручали члены МОК или высокопоставленные спортивные чиновники.

Бах рассказал, что в нынешнем году медали будут подносить спортсменам на подносе, после чего победители сами возьмут награды. Он добавил, что на церемонии награждения также запрещены рукопожатия и объятия, пишет «Коммерсант».

Олимпийские игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа. С 12 июля по 22 августа в Токио действует режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. В связи с ростом числа зараженных оргкомитет Игр решил ввести запрет на посещение соревнований болельщиками.