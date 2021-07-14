Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал самый красивый гол чемпионата Европы-2020, сообщает сайт организации.

Лучшим был назван забитый мяч нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота национальной команды Шотландии в матче группового этапа турнира. Шик поразил ворота с расстояния более чем 45 метров, забив самый дальний гол в истории Евро.

Шик отметился на турнире пятью мячами и поделил первое место в списке бомбардиров чемпионата Европы с португальцем Криштиану Роналду.