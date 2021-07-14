Европе предсказали торговые войны из-за экологии

В случае одобрения документа всеми 27 членами Евросоюза способствовать напряженности будет пункт, который вводит налог на импортные товары из стран с низкими экологическими стандартами, отмечает издание.

Принятый Еврокомиссией план по защите климата и экологии может привести в будущем к торговым войнам между странами, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

План предусматривает снижение вредных выбросов на 55 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года и значительное сокращение автомобилей на бензине и дизеле. На эти цели ЕС выделит 1,2 триллиона евро до 2030 года.

Новую климатическую стратегию реализовать в изначальном виде будет «чертовски сложно», признает еврокомиссар по вопросам изменения климата Франс Тиммерманс. ЕС потратит 72 миллиарда евро, чтобы компенсировать потери тем, кто пострадает от новых изменений.

Реформирование в области экологии все чаще становится предметом спора в Европе. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал идею ЕС о полном переходе на электромобили к 2035 году. После встречи с главами автокомпаний Stellantis и Renault французский лидер согласился, что необходимо как можно дольше сохранить производство гибридных автомобилей. В противном случае работы лишатся 100 тысяч человек, занятых в автомобилестроении Франции.