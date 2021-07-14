Кахабер Цхададзе после поражения от «Нефтчи»: «Три из четырех голов мы забили себе сами»

Главный тренер тбилисского «Динамо» Кахабер Цхададзе прокомментировал поражение своей команды от «Нефтчи» (1:2) в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и вылет из турнира.

«Поздравляю «Нефтчи» с победой! По сравнению с первым матчем «Нефтчи» сыграл лучше. Обе команды сыграли хорошо. Но мы из четырех пропущенных за два матча голов три забили себе сами. Я не могу их простить. Такие ошибки нельзя допускать. Ни одна команда не должна допускать столько ошибок, сколько мы.

Каковы шансы «Нефтчи» против «Олимпиакоса»? Не могу ничего сказать по этому поводу. Могу только сказать, что с большой теплотой отношусь к этой команде. У меня дружеские отношения с представителями «Нефтчи».

Я проиграл своему бывшему подопечному Самиру Абасову? Футбол – командная игра. Это не бокс. Мы не дрались с Самиром один на один. Играли команды, и «Нефтчи» победил.