Минобороны России заявило о перестрелке западнее города Шуша
Министерство обороны РФ опубликовало информационный бюллетень о деятельности российского миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта.
Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Минобороны России.
В документе говорится, что миротворческим контингентом продолжается выполнение задач: «На 27 наблюдательных постах миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня».
Отмечается, что режим прекращения огня в целом соблюдается. «Вместе с тем 13 июля с 20.27 до 20.53 отмечалась беспорядочная стрельба из стрелкового оружия между подразделениями вооруженных сил Азербайджана и Армении в районе северо-западнее города Шуша. Усилиями представителей российского миротворческого контингента инцидент урегулирован. По заявлениям обеих сторон пострадавших в результате стрельбы нет», - говорится в бюллетене Минобороны РФ.