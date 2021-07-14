Турецкий оборонпром совершенствует авиабомбы

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил агентству «Анадолу», что параллельно с усилиями по налаживанию серийного производства новейших видов вооружения, в Турции разрабатываются системы, повышающие эффективность боеприпасов, имеющихся на вооружении армии.

Демир привлек внимание к системе лазерного наведения Taber производства компании Roketsan, повышающих эффективность авиабомб общего назначения МК-82.

По его словам, благодаря системе наведения Taber, авиабомбы превращаются в еще более грозное оружие, наносящее удар и движущимся целям.

Боеприпасы с системами наведения TEBER, интегрированы в истребители F-16, а также могут использоваться с беспилотными летательными аппаратами, такими как Aksungur и Akıncı.