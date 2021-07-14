Самир Абасов о перспективах «Нефтчи»: «Думаю, с «Олимпиакосом» нам будет легче, чем с «Динамо»

Главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов прокомментировал победу нашей команды над тбилисским «Динамо» (2:1) в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и выход в следующую стадию, где соперником будет греческий «Олимпиакос».

«Очень соскучились по нашим болельщикам. Спасибо им, что поддержали нас. На стадионе была потрясающая атмосфера.

Уверен, что от игры к игре мы будем прибавлять. Сегодня и в Тбилиси футболисты сделали все, что могли. И тогда, и сегодня была не самая лучшая наша игра. Но это можно понять. До игр с «Динамо» мы провели только три контрольных матча. Сегодня главным для нас был результат.

У нас очень маленькая скамейка запасных. Некоторых игроков мы вынужденно ставим на определенные позиции. Постепенно узнаем, на что способны наши новички.

Иногда опытные игроки допускают такие ошибки… Но я верю, что от игры к игре будем прибавлять. Конечно, такие ошибки «Олимпиакос» нам не простит.

У соперника не было игроков уровня Месси, чтобы так нервничать? Да, но и у нас в составе нет Месси. И даже Хонды у нас уже нет, который мог бы успокоить игру. Порой в команде возникает паника, хаос. Потому что мы привыкли играть в своем чемпионате, а это – Лига чемпионов. Волнение было связано именно с новым для нас турниром. К тому же «Динамо» – хорошая команда, чемпион своей страны. Она играла в добротный командный футбол.

Припрятали ли мы что-то от «Олимпиакоса»? Естественно, мы ничего не пытались скрывать. Греки не дадут нам играть первым номером. Мы будем играть от обороны. Сегодня «Динамо» часть матча тоже заставляло играть нас вторым номером. Надеюсь, что таких ошибок как сегодня в игре против греков мы не допустим.

Почему опаздываем с трансферами? Точно было пять игроков, которых мы могли подписать. Переговоры идут, но срываются. Не знаю, на какой именно стадии. Кто-то из иностранцев просто не хочет приезжать в Азербайджан.

Нам нужны нападающий, вингер, защитник, опорный полузащитник. Вратарь? Да и вратарь тоже нужен (улыбается).

Даже если новый защитник будет готов на 30 процентов, можем выпустить его на поле в следующей игре, потому что Мерт Челик сегодня держался за ногу. Возможно, у него травма.

Что сегодня было позитивного? Позитивное то, что мы выиграли и прошли дальше (улыбается). Я очень позитивен. И даже думаю, что игры с «Динамо» для нас получились более сложными, чем будут матчи с «Олимпиакосом».

Качество газона на «Бакселл Арене»? Мы с моими помощниками сегодня в ходе игры обсуждали эту тему. Обязательно будем говорить об этом еще. Газон был для нас проблемой. Игроки поскальзывались. Хотим, чтобы качество поля на нашем стадионе было хорошего уровня».