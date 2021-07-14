Умер экс-президент Пакистана Мамнун Хусейн

Бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн умер в среду, 14 июля, на 81-м году жизни, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на сына политика.

По его словам, экс-лидер страдал от онкозаболевания и в последние две недели проходил лечение в частной клинике.

Мамнун Хусейн был 12-м президентом Пакистана, занимал высший государственный пост в 2013-2018 годах.

Мамнун Хуссейн родился в семье бизнесмена 23 декабря 1940 года в индийском городе Агра. Он начал свою политическую карьеру, вступив в Мусульманскую лигу в 1969 году. В 1999 году занимал должность губернатора Синда, был отстранен от власти в результате военного переворота. В июле 2013 года был избран 12-м президентом Пакистана.