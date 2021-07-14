В США призвали начать бомбардировку Кубы

Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес призвал США нанести удар по Кубе для свержения правительства страны. Об этом он заявил в эфире Fox News, сообщает РИА Новости.

По мнению главы города, Вашингтон должен изучить этот способ давления на Гавану.

"Нужно обсудить и рассмотреть это как потенциальный вариант в дополнение к множеству других опций", — считает Суарес.

Позже он рассказал газете Miami Herald, что ожидал звонка от президента США, чтобы обсудить с ним возможность военной интервенции на Кубу.

На острове начались протесты в воскресенье, 11 июля. В демонстрациях приняли участие тысячи человек, которые требовали "провести свободные выборы" и решить социальные проблемы.