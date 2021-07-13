Армения обратилась в ЮНЕСКО: «Хачапури и «Саперави» – это древнеармянское» комментарий Таира Амирасланова
Над уникальной грузинской кухней нависла серьезная опасность - армянские фальсификаторы, не довольствуясь приписыванием к своим «культурно-историческим достижениям» национальных блюд Азербайджана, Турции, Ирана, теперь интенсивно приватизируют еще и грузинские…
Оказывается, гордость грузинского стола, оригинальные в полном смысле этого слова шедевры кулинарии - хачапури, чурчхела, сулугуни, сациви, от которых иностранцы приходят в неописуемый восторг, и даже знаменитые на весь мир вина «Саперави», «Хванчкара», «Киндзмараули» изобрели и веками совершенствовали вовсе не грузины, а армяне. Так, во всяком случае, утверждают армянские историки и эксперты. А чтобы закрепить свое право на них, подают заявки в ЮНЕСКО и на весь свет трубят о неповторимости своей кухни как доказательстве древности и превосходстве своей нации.
О том, как армяне присваивают азербайджанскую кухню и при этом устраивают травлю азербайджанских мастеров кулинарии, haqqin.az рассказал еще в 2018 году в статье «Армяне пошли войной на Сталика Ханкишиева» (https://haqqin.az/news/122024).
Глава Центра национальной кулинарии Азербайджана Таир Амирасланов уверен, что притязания на чужие кулинарные творения, как и на чужие земли, чужие историю и культуру, чужие изобретения, является частью государственной политики всех армянских властей.
Что же касается присвоения грузинских яств и напитков, как, впрочем, деликатесов и других восточных стран, то знаток кавказской кухни и ас кулинар Амирасланов ссылается на изданную в 2006 году книгу Ирины Петросян и Дэвида Андервуда «Армянская кухня: факты, вымысел и фольклор» (Armenian Food: Fact, Fiction & Folklore). Авторы на основе своих изысканий утверждают, что из-за длительного отсутствия государственности и границ у армян нет своей национальной кухни. А к началу ХХ века, когда Армения в составе СССР обрела подобие этой самой государственности, население территории, которую она сейчас занимает, состояло на 80% из мусульман-шиитов и лишь на 20% христиан, причем необязательно армян. С соответствующими кулинарными пристрастиями и своими испокон века используемыми рецептами кушаний.
С винами еще более интересно. Исследователи этого древнего промысла еще в конце ХIХ века описали 40 сортов винограда, которые растут на территории Южного Кавказа. И среди них нет ни одного с армянским названием. То есть вообще нет никаких оснований говорить о традициях армянского виноделия, указывает Амирасланов.
То же самое и в изданном 2013 году в США солидном по объему труде об армянской кулинарии – практически все перечисленные в ней блюда имеют турецкие названия, отмечает азербайджанский кулинар. Наименования лишь девяти из длинного хотя бы стилизованы под армянские - типа шашлык по-армянски, пирог по-армянски. И только одно блюдо, похожее на обычную яичницу, имеет армянское название, без гласных букв.
Между прочим, Грузия свои вина, все виды хачапури, чурчхелу и некоторые другие, свойственные только ее народу кушанья давно сертифицировала на международном уровне как национальное достояние. Но вопреки здравому смыслу и авторским правам армянские фальсификаторы пыжатся выдать их за свои. С вином, кстати, припомнил Т.Амирасланов, вообще случился скандал. Грузинская таможня однажды конфисковала транзитный груз с партией произведенных в Армении вин, которые были маркированы как армянские, но буквально все имели названия грузинских марочных вин.
Непреходящее желание армян что-то у кого-то урвать, присвоить немало покопавшийся в исторических манускриптах Амирасланов объясняет тем, что они в силу обстоятельств на протяжении веков проживали не автономно, а среди других народов. И главным их стремлением всегда было не растерять свою национальную идентичность, не ассимилироваться. Но избежать этого очень непросто, ведь географические, климатические и другие условия диктуют определенный образ жизни, в том числе и питания. Чтобы народ не растворился в населении, его приютившем, духовные лидеры объединяли его вокруг религии, которая у армян отличается от всех остальных ветвей христианства. Но это, пожалуй, у них единственное, что можно назвать национальной особенностью. Как бы ни старались, они рано или поздно все равно перенимали на бытовом уровне обычаи и традиции хозяев местности, особенно что касается пищи.
«Так, обитая на территории Османской империи, Азербайджана, Персии они использовали для приготовления еды те продукты, которые есть в этих регионах, - говорит маститый кулинар. - Обратите внимание, в той кухне, которую Армения рекламирует как национальную, практически нет блюд из свинины. Понятно, что мусульманские народы ее не употребляли и этих животных не разводили, вот и подселившиеся к ним армяне тоже перестали ее есть. Есть еще один очень важный нюанс. В христианской традиции нет наслаждения едой. В средне века в христианском мире гурманов даже казнили как еретиков. Наслаждение едой считалось грехом. Как женщина в христианской философии предназначена только для продолжения рода, так и еда только для того, чтобы насытиться. В отличие от христианства в исламе еда должна приносить удовольствие. И такие различные подходы сыграли свою роль в развитии мировой кулинарии».
Армения присваивает чужие блюда, полагает он, в стремлении восполнить утерянное звено в национальной идентичности. К примеру, в любом регионе, даже не общаясь с населением, просто посмотрев на блюда и напитки на столе, можно определить, какой народ или этническая община здесь живет.
«Национальная кухня - это паспортные данные народа. Социологи считают, что исчезновение народа начинанием именно с растворения, потери самобытности его национальной кухни. И вот, утратив в бесконечной вековой миграции свои кулинарные традиции, армяне в лице своих культурологов, несмотря на тюркские названия, особенности приготовления, вовсю присваивают чужие блюда. Это попытка подпитки национальной идентичности – вот, мол, какие богатые у нас традиции и культурное наследие. И единственный способ противостоять такому тотальному хищению культурной собственности – неустанно вскрывать плагиат, разоблачать, выявлять фальсификации. Ведь простой люд в Сибири или на Дальнем Востоке не знает, блюда какого народа ему предлагают как армянские. Надо защищать свою национальную кулинарию, раскрывать обман, никому не позволять себя обкрадывать. Только так можно сказать миру о своей культуре, своей национальной идентичности», - уверен Таир Амирасланов.