Нателла Рустамова, автор haqqin.az 00:11

Над уникальной грузинской кухней нависла серьезная опасность - армянские фальсификаторы, не довольствуясь приписыванием к своим «культурно-историческим достижениям» национальных блюд Азербайджана, Турции, Ирана, теперь интенсивно приватизируют еще и грузинские… Оказывается, гордость грузинского стола, оригинальные в полном смысле этого слова шедевры кулинарии - хачапури, чурчхела, сулугуни, сациви, от которых иностранцы приходят в неописуемый восторг, и даже знаменитые на весь мир вина «Саперави», «Хванчкара», «Киндзмараули» изобрели и веками совершенствовали вовсе не грузины, а армяне. Так, во всяком случае, утверждают армянские историки и эксперты. А чтобы закрепить свое право на них, подают заявки в ЮНЕСКО и на весь свет трубят о неповторимости своей кухни как доказательстве древности и превосходстве своей нации.

О том, как армяне присваивают азербайджанскую кухню и при этом устраивают травлю азербайджанских мастеров кулинарии, haqqin.az рассказал еще в 2018 году в статье «Армяне пошли войной на Сталика Ханкишиева» (https://haqqin.az/news/122024). Глава Центра национальной кулинарии Азербайджана Таир Амирасланов уверен, что притязания на чужие кулинарные творения, как и на чужие земли, чужие историю и культуру, чужие изобретения, является частью государственной политики всех армянских властей. Что же касается присвоения грузинских яств и напитков, как, впрочем, деликатесов и других восточных стран, то знаток кавказской кухни и ас кулинар Амирасланов ссылается на изданную в 2006 году книгу Ирины Петросян и Дэвида Андервуда «Армянская кухня: факты, вымысел и фольклор» (Armenian Food: Fact, Fiction & Folklore). Авторы на основе своих изысканий утверждают, что из-за длительного отсутствия государственности и границ у армян нет своей национальной кухни. А к началу ХХ века, когда Армения в составе СССР обрела подобие этой самой государственности, население территории, которую она сейчас занимает, состояло на 80% из мусульман-шиитов и лишь на 20% христиан, причем необязательно армян. С соответствующими кулинарными пристрастиями и своими испокон века используемыми рецептами кушаний. С винами еще более интересно. Исследователи этого древнего промысла еще в конце ХIХ века описали 40 сортов винограда, которые растут на территории Южного Кавказа. И среди них нет ни одного с армянским названием. То есть вообще нет никаких оснований говорить о традициях армянского виноделия, указывает Амирасланов.

То же самое и в изданном 2013 году в США солидном по объему труде об армянской кулинарии – практически все перечисленные в ней блюда имеют турецкие названия, отмечает азербайджанский кулинар. Наименования лишь девяти из длинного хотя бы стилизованы под армянские - типа шашлык по-армянски, пирог по-армянски. И только одно блюдо, похожее на обычную яичницу, имеет армянское название, без гласных букв. Между прочим, Грузия свои вина, все виды хачапури, чурчхелу и некоторые другие, свойственные только ее народу кушанья давно сертифицировала на международном уровне как национальное достояние. Но вопреки здравому смыслу и авторским правам армянские фальсификаторы пыжатся выдать их за свои. С вином, кстати, припомнил Т.Амирасланов, вообще случился скандал. Грузинская таможня однажды конфисковала транзитный груз с партией произведенных в Армении вин, которые были маркированы как армянские, но буквально все имели названия грузинских марочных вин. Непреходящее желание армян что-то у кого-то урвать, присвоить немало покопавшийся в исторических манускриптах Амирасланов объясняет тем, что они в силу обстоятельств на протяжении веков проживали не автономно, а среди других народов. И главным их стремлением всегда было не растерять свою национальную идентичность, не ассимилироваться. Но избежать этого очень непросто, ведь географические, климатические и другие условия диктуют определенный образ жизни, в том числе и питания. Чтобы народ не растворился в населении, его приютившем, духовные лидеры объединяли его вокруг религии, которая у армян отличается от всех остальных ветвей христианства. Но это, пожалуй, у них единственное, что можно назвать национальной особенностью. Как бы ни старались, они рано или поздно все равно перенимали на бытовом уровне обычаи и традиции хозяев местности, особенно что касается пищи.