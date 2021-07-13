В Россию не пропустили азербайджанские томаты и персики

С начала июля 2021 года Россельхознадзор не пропустил на территорию РФ 83,2 тонны томатов и 36,9 тонны персиков из Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Основанием для задержания овощей и фруктов стало лабораторное заключение дагестанского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»), в котором говорится о выявлении карантинных вредных объектов – томатной моли (Tuta absoluta Povolny) и восточной плодожорки (Grapholitha molesta) - в партиях товаров.

По итогам июня 2021 года Россельхознадзор отказал в ввозе в страну 20 тонн овощей (томаты, перец, картофель и другие) и 13,7 тонны фруктов (яблоки, арбузы, клубника, черешня, абрикосы, персики и другие) из Азербайджана и Ирана из-за выявления все той же томатной моли (Tuta absoluta Povolny), западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.) и восточной плодожорки (Grapholitha molesta).