Техасские демократы бежали в Вашингтон. Им грозят арестом
Фракция демократов в парламенте американского штата Техас почти в полном составе сбежала в Вашингтон, чтобы саботировать принятие закона о несколько более строгих, чем сейчас, требованиях к голосующим на выборах. Республиканцы же грозятся вернуть их под конвоем. Об этом пишет Русская служба BBC.
После победы демократа Джо Байдена на президентских выборах республиканцы, утверждающие, что Байден победил благодаря недостаточному контролю за тем, кто и как голосует, принялись ужесточать избирательное законодательство. Этот процесс идет в нескольких десятках штатов.
В понедельник больше 50 членов Палаты представителей Техаса от Демократической партии улетели в Вашингтон. Во вторник губернатор Техаса, республиканец Грег Эббот заявил, что беглецы будут задержаны, как только вернутся в родной штат, и будут заперты в здании Капитолия в столице штата Остине, "пока не выполнят свою работу".
Одновременно республиканское большинство в техасском парламенте поручило полиции штата найти и вернуть бежавших демократов. Однако полиция штата не имеет права действовать за его пределами, и техасские демократы уверены, что никто их арестовывать не будет.
После поражения Дональда Трампа на президентских выборах республиканцы посчитали, что победе Байдена способствовали слишком либеральные правила голосования. И теперь республиканцы, контролирующие двухпалатный конгресс Техаса, намерены ввести более строгие требования к организации выборов - в частности, отменить круглосуточную работу избирательных участков и ввести требование о предъявлении удостоверения личности при голосовании.
Сенат Техаса во вторник утвердил этот законопроект, а в 150-местной Палате представителей республиканцы имеют твердое большинство в 83 депутата против 67 демократов.
Но для того, чтобы голосование вообще состоялось, необходимо присутствие двух третей палаты. Поэтому политики-демократы бежали из штата и намерены оставаться в Вашингтоне до августа, пока не истечет срок чрезвычайной сессии Конгресса, после чего законопроект по регламенту выпадет из повестки.
Но одной 30-дневной сессией дело может не закончиться: губернатор Техаса Грег Эббот обещает созывать чрезвычайные сессии, пока закон не будет принят.