Техасские демократы бежали в Вашингтон. Им грозят арестом

После победы демократа Джо Байдена на президентских выборах республиканцы, утверждающие, что Байден победил благодаря недостаточному контролю за тем, кто и как голосует, принялись ужесточать избирательное законодательство. Этот процесс идет в нескольких десятках штатов.

Фракция демократов в парламенте американского штата Техас почти в полном составе сбежала в Вашингтон, чтобы саботировать принятие закона о несколько более строгих, чем сейчас, требованиях к голосующим на выборах. Республиканцы же грозятся вернуть их под конвоем. Об этом пишет Русская служба BBC.

В понедельник больше 50 членов Палаты представителей Техаса от Демократической партии улетели в Вашингтон. Во вторник губернатор Техаса, республиканец Грег Эббот заявил, что беглецы будут задержаны, как только вернутся в родной штат, и будут заперты в здании Капитолия в столице штата Остине, "пока не выполнят свою работу".

Одновременно республиканское большинство в техасском парламенте поручило полиции штата найти и вернуть бежавших демократов. Однако полиция штата не имеет права действовать за его пределами, и техасские демократы уверены, что никто их арестовывать не будет.

После поражения Дональда Трампа на президентских выборах республиканцы посчитали, что победе Байдена способствовали слишком либеральные правила голосования. И теперь республиканцы, контролирующие двухпалатный конгресс Техаса, намерены ввести более строгие требования к организации выборов - в частности, отменить круглосуточную работу избирательных участков и ввести требование о предъявлении удостоверения личности при голосовании.

Сенат Техаса во вторник утвердил этот законопроект, а в 150-местной Палате представителей республиканцы имеют твердое большинство в 83 депутата против 67 демократов.

Но для того, чтобы голосование вообще состоялось, необходимо присутствие двух третей палаты. Поэтому политики-демократы бежали из штата и намерены оставаться в Вашингтоне до августа, пока не истечет срок чрезвычайной сессии Конгресса, после чего законопроект по регламенту выпадет из повестки.

Но одной 30-дневной сессией дело может не закончиться: губернатор Техаса Грег Эббот обещает созывать чрезвычайные сессии, пока закон не будет принят.