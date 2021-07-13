Шарль Мишель снова едет в Грузию: разбираться что происходит

Отмечается, что Мишель приедет с визитом на фоне обострившегося политического кризиса в стране после событий 5 июля.

Президент Евросовета Шарль Мишель в ближайшее время прибудет в Грузию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Визит планируется, и, насколько я знаю, он прибудет в Грузию 18 или 19 июля. Мы непосредственно предоставим Шарлю Мишелю полную информацию по событиям 5 июля...", – приводит слова Кобахидзе Sputnik Грузия.

Он также отметил, что председателю Европарламента предоставят полную информацию о расследовании и задержаниях.

Шарль Мишель является автором документа по выходу из политического кризиса, подписанного частью оппозиции и "Грузинской мечтой" 19 апреля.