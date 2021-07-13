В Израиле призвали готовиться к тому, что Иран получит ядерное оружие

Министр обороны Государства Израиль Бени Ганц заявил, что Израиль должен подготовиться к возможности того, что Иран получит ядерное оружие.

«Перед лицом иранского вооружения ядерным оружием у нас нет другого выбора, кроме как наращивать наши силы, полагаться на наш человеческий капитал и адоптировать наши планы», — сказал Ганц, его слова приводит издание «Курсор».

В последние месяцы США и Иран ведут переговоры о взаимном возвращении к ядерной сделке 2015 года, но пока не удалось добиться прорыва на них.

В своем выступлении Ганц призвал правительство разрешить службам безопасности страны «поддерживать военное превосходство в регионе.