Меркель едет с прощальным визитом в США

Канцлер Германии Ангела Меркель, по всей видимости, отправится в четверг в свою последнюю важную внешнеполитическую поездку на посту главы правительства ФРГ - она посетит Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Визит призван придать новый импульс развитию германо-американских отношений, которые были серьезно подорваны при Дональде Трампе, и уладить разногласия по ряду вопросов, в частности по проекту «Северный поток – 2», передает ТАСС.

В программе Меркель переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис в формате рабочего завтрака, встреча с представителями деловых кругов ФРГ. Кроме того, канцлер получит степень почетного доктора Университета Джонса Хопкинса. После переговоров с Байденом и совместной пресс-конференции лидеров двух стран в Вашингтоне американская сторона организует рабочий ужин. Меркель на нем будет сопровождать ее супруг Иоахим Зауэр.

Визит Меркель призван засвидетельствовать гармонию в трансатлантических отношениях. Однако по некоторым вопросам позиции Берлина и Вашингтона серьезно расходятся. Одним из основных камней преткновения остается «Северный поток – 2».

В интервью медиакомпании Deutsche Welle эксперт берлинского Фонда науки и политики по трансатлантическим отношениям Маркус Кайм сказал, что поездка канцлера скорее всего «носит характер прощального визита». «До окончания срока полномочий Меркель остаются считанные месяцы», - напомнил он.

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство ФРГ. Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и заявила о намерении после них уйти из политики.