Эрдоган переговорил по телефону с Си Цзиньпином

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в телефонном разговоре состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные процессы. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.

Отмечается, что собеседники обменялись мнениями по путям развития отношений в торговой, инвестиционной, энергетической, транспортной и иных сферах.

Президент Эрдоган напомнил, что в нынешнем году отмечается полувековой юбилей дипломатических отношений двух стран, подчеркнув, что Турция готова отметить это событие, «как и подобает странам с глубокими дружественными связями».

По словам турецкого лидера, Анкара и Пекин обладают большим потенциалом взаимодействия в сферах экономики и дипломатии как на международной, так и на региональной арене.