Историческое событие: депутаты Милли Меджлиса едут на Северный Кипр

Предстоящий визит парламентской делегации Азербайджана в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) председатель комиссии по внешним связям парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч назвал историческим. Как сообщает Anadolu, Кылыч об этом заявил в ходе встречи с делегацией Милли Меджлиса во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым в Анкаре.

По словам Кылыча, первый визит делегации Азербайджана в Лефкошу станет важным месседжем для всего мира. Он отметил, что Азербайджан и Турция уверенно смотрят в будущее, придерживаясь принципа «Один народ - два государства», и чтоТурция гордится успехами Азербайджана.

Турецкий парламентарий полчеркнул, что 15 июля в парламенте состоится мероприятие по случаю 15 июля – Дня демократии и национального единства с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, спикера парламента Мустафы Шентопа, а также парламентских делегаций Азербайджана и ТРСК.

В этот же день в здании парламента Турции состоится встреча парламентских делегаций Турции, Азербайджана и ТРСК. После этого, 16 июля, депутаты Милли Меджлиса совершат визит на север Кипра.

«Это первый в истории визит делегации парламента из Азербайджана в ТРСК. Делегация примет участие в мероприятии по случаю 47-й годовщины начала операции по поддержанию мира на Кипре и 20 июля – Днем мира и свободы. В мероприятии также примет участие глава турецкого государства. Мы благодарны вам за этот важный шаг. Это важный месседж всему мир - очередная демонстрация дружбы и братства Азербайджана и Турции», - сказал Кылыч.