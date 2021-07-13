Госдеп раскрыл детали разговора Путина и Джона Керри

Президент РФ Владимир Путин и находящийся в Москве спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре в среду подчеркнули важность для Вашингтона и Москвы совместной работы над целым рядом климатических вопросов, говорится заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

"Спецпредставитель президента США Керри подчеркнул, что США и России предстоит играть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в этом десятилетии, когда это критически важно", - цитирует ТАСС заявление.

Керри, согласно этим данным, также подчеркнул, что Москве и Вашингтону предстоит "работать над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой". "Спецпредставитель президента США Керри и президент Путин подчеркнули важность того, чтобы США и Россия работали вместе над целым спектром климатических вопросов", - подчеркивается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.